Цены снова изменились: сколько сегодня можно получить за сдачу золота

Сегодня цена золота упала. Она опустилась ниже 4 тысяч долларов за унцию. Пока что это не отразилось на стоимости лома.

Какова цена золотого лома? Закупочные цены на золотой лом регулятор откорректировал под влиянием мировых тенденций, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Несмотря на санкции: эта страна продолжает работать с российским "Лукойом" Стоимость золота также зависит от пробы: золото 333 пробы стоит – 1 769,96 гривны за грамм

375 пробы – 1 993,20 гривны за грамм;

500 пробы – 2 657,60 гривны за грамм;

583 пробы – 3 098,76 гривны за грамм;

585 пробы – 3 109,39 гривны за грамм;

750 пробы – 3 986,39 гривны за грамм;

900 пробы – 4 783,67 гривны за грамм;

999 пробы – 5 309,87 гривны за грамм. Важно! С помощью пробы можно узнать долю золота в сплаве. Если на изделии, например, указано 750, там 75% – чистого металла, 585 – 58,5%. Какие цены на золото сейчас? 4 ноября стоимость золота ощутимо упала. Она достигла – 3 970,39 доллара за унцию.

НБУ изменил и другие закупочные цены. Например, банковское золото наивысшей пробы стоит – 5 368,88 гривны за грамм. А металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 315,19 гривны за грамм.

Также изменилась цена и металлов, которые требуют доведения их признанными производителями до стандартов качества. Сегодня грамм такого золота стоит – 5 352,77 гривны.