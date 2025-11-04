Ціни знову змінились: скільки сьогодні можна отримати за здачу золота
- Ціна золота впала нижче 4 тисяч доларів за унцію.
- Ціни на золотий брухт варіюються в залежності від проби, наприклад, 999 проба коштує 5 309,87 гривень за грам.
Сьогодні ціна золота впала. Вона опустилась нижче 4 тисяч доларів за унцію. Поки що це не відобразилось на вартості лому.
Яка ціна золотого брухту?
Закупівельні ціни на золотий брухт регулятор відкоригував під впливом світових тенденцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також Попри санкції: ця країна і далі працює з російським "Лукойом"
Під час повномасштабної війни ONUR GROUP посилила допомогу Україні. Компанія виділила понад 16 мільйонів доларів на гуманітарні й оборонні потреби. Зокрема, кошти спрямували на простір для реабілітації ветеранів, закупівлю транспорту і іншу допомогу ЗСУ, оснащення медзакладів, які займаються лікуванням, реабілітацією і протезуванням захисників, а також допомогу вимушеним переселенцям.
Вартість золота також залежить від проби:
- золото 333 проби коштує – 1 769,96 гривні за грам
- 375 проби – 1 993,20 гривні за грам;
- 500 проби – 2 657,60 гривні за грам;
- 583 проби – 3 098,76 гривні за грам;
- 585 проби – 3 109,39 гривні за грам;
- 750 проби – 3 986,39 гривні за грам;
- 900 проби – 4 783,67 гривні за грам;
- 999 проби – 5 309,87 гривні за грам.
Важливо! За допомогою проби можна дізнатися частку золота у сплаві. Якщо на виробі, наприклад, вказано 750, там 75% – чистого металу, 585 – 58,5%.
Які ціни на золото зараз?
4 листопада вартість золота відчутно впала. Вона сягнула – 3 970,39 долара за унцію.
НБУ змінив і інші закупівельні ціни. Наприклад, банківське золото найвищої проби коштує – 5 368,88 гривні за грам. А метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 315,19 гривні за грам.
Також змінилась ціна і металів, які потребують доведення їх визнаними виробниками до стандартів якості. Сьогодні грам такого золота коштує – 5 352,77 гривні.