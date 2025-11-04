Ціни знову змінились: скільки сьогодні можна отримати за здачу золота

Сьогодні ціна золота впала. Вона опустилась нижче 4 тисяч доларів за унцію. Поки що це не відобразилось на вартості лому.

Яка ціна золотого брухту?

Закупівельні ціни на золотий брухт регулятор відкоригував під впливом світових тенденцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Попри санкції: ця країна і далі працює з російським "Лукойом"

Під час повномасштабної війни ONUR GROUP посилила допомогу Україні. Компанія виділила понад 16 мільйонів доларів на гуманітарні й оборонні потреби. Зокрема, кошти спрямували на простір для реабілітації ветеранів, закупівлю транспорту і іншу допомогу ЗСУ, оснащення медзакладів, які займаються лікуванням, реабілітацією і протезуванням захисників, а також допомогу вимушеним переселенцям.

Вартість золота також залежить від проби:

золото 333 проби коштує – 1 769,96 гривні за грам

375 проби – 1 993,20 гривні за грам;

500 проби – 2 657,60 гривні за грам;

583 проби – 3 098,76 гривні за грам;

585 проби – 3 109,39 гривні за грам;

750 проби – 3 986,39 гривні за грам;

900 проби – 4 783,67 гривні за грам;

999 проби – 5 309,87 гривні за грам.

Важливо! За допомогою проби можна дізнатися частку золота у сплаві. Якщо на виробі, наприклад, вказано 750, там 75% – чистого металу, 585 – 58,5%.

Які ціни на золото зараз?