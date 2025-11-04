Какая компания продолжает работать с "Лукойлом"?
Стало известно, что казахстанский "Казмунайгаз" продолжает работать с "Лукойлом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Обратите внимание! Это сотрудничество продолжается, в соответствии с договорными обязательствами.
Российскому агентству "Интерфакс" "Казмунайгаз" сообщил о том, что сейчас они с "Лукойлом" проводят комплексную оценку влияния санкций. Учитываются следующие аспекты:
- юридический;
- финансовый;
- технический.
Что нужно знать о ситуации с "Лукойлом" сейчас?
22 октября США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Эти нефтяные гиганты уже испытывают убытки. В частности, Индия и Китай начали сокращать закупки российской нефти.
Также санкции повлияли на то, что акции "Роснефти" и "Лукойла" падают. Буквально за неделю, эти компании потеряли более 900 миллиардов рублей сообщает The Moscow Times.
"Лукойл" решил реализовать свои активы. Условия продажи уже согласованы. Покупателем стала швейцарская компания Gunvo. А вот объект продажи – LUKOIL International GmbH.