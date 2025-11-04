Какова цена золотого лома?
Закупочные цены на золотой лом регулятор откорректировал под влиянием мировых тенденций, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Стоимость золота также зависит от пробы:
- золото 333 пробы стоит – 1 769,96 гривны за грамм
- 375 пробы – 1 993,20 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 657,60 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 098,76 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 109,39 гривны за грамм;
- 750 пробы – 3 986,39 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 783,67 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 309,87 гривны за грамм.
Важно! С помощью пробы можно узнать долю золота в сплаве. Если на изделии, например, указано 750, там 75% – чистого металла, 585 – 58,5%.
Какие цены на золото сейчас?
4 ноября стоимость золота ощутимо упала. Она достигла – 3 970,39 доллара за унцию.
НБУ изменил и другие закупочные цены. Например, банковское золото наивысшей пробы стоит – 5 368,88 гривны за грамм. А металл, который не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 315,19 гривны за грамм.
Также изменилась цена и металлов, которые требуют доведения их признанными производителями до стандартов качества. Сегодня грамм такого золота стоит – 5 352,77 гривны.