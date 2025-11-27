Как Россия пытается спасти бюджет?
Нужно понимать, что для Центробанка этот шаг вынужденный. Ведь золото, фактически стало инструментом поддержки рубля, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Также золото используют для:
- покрытия потребностей бюджета в такое сложное время;
- а также усиления ликвидности корпораций.
Заметим, что до этого года Центробанк России не продавал золото коммерческим участникам рынка. В то же время регулятор принимал металл от Минфина (таким образом наращивались резервы).
Вместе с этим, фонд национального благоустройства стремительно теряет ликвидные активы:
- они составляли 113,5 миллиарда долларов в 2022 году;
- и в 2025 сократились до 51,6 миллиарда долларов.
Обратите внимание! Объемы золота в структуре фонда сократились на 57% за время войны, сообщает российское издание The Moscow Times.
Стратегия продажи золота якобы позволяет оперативно подпитывать бюджет и удерживать стабильность рубля, однако формирует долгосрочные риски: углубляет дефицит ликвидных резервов, делает государственные финансы более зависимыми от распродажи активов и ограничивает возможности для будущих интервенций,
– отмечает разведка.
Вероятно, объемы продаж золота могут достичь таких масштабов:
- в 2025 году – примерно 30 миллиардов долларов – 230 тонн золота;
- в 2026 году – как минимум 15 миллиардов долларов – 115 тонн.
Что происходит в экономике России сейчас?
В России растет бюджетный дефицит. По итогам 2025, он должен достичь – почти 6 триллионов рублей.
Сейчас в России просело несколько важных отраслей. В частности, в угольной промышленности доля убыточных предприятий превысила 70%. А 23 производства в этой сфере – вообще закрылись.
Также ощутимый кризис в отрасли металлического кремния. Дело в том, что российские производители "проигрывают" китайским. Именно продукция из Китая захватила этот внутренний рынок России.