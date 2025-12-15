Еще немного и пересечет рекорд: цена золота снова полетела вверх

Стоимость золота сегодня выросла на 1%. Сейчас цена этого металла находится вблизи максимума. На ситуацию, в частности, влияет слабый доллар.

Почему и как дорожает золото сейчас?

Стоимость золота 15 декабря выросла на 0,9%. Сегодня одна унция стоит – 4 343,96 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Заметим, что максимальная цена этого металла в 2025 году составила – 4 381,21 доллара за унцию. До такого уровня она "поднималась" в октябре, сообщает Reuters.

Из-за чего растет цена на золото сейчас:

увеличился спрос на безопасные активы;

геополитическая напряженность;

снижение ставки ФРС в декабре на 25 базисных пунктов (и ожидания изменения этой ставки в следующем году).

Обратите внимание! Золото чувствует себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.

Сильный спрос со стороны инвесторов и 3 месяца стабильного спроса со стороны центрального банка, (а также) инвесторы, которые начинают ожидать еще более низких ставок в 2026 году,

– именно это, по мнению аналитика UBS Джованни Стауново влияет на стоимость золота.

Как изменилась цена серебра 15 декабря 2025 года?

Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 2,8%. Она достигла – 63,73 доллара за унцию.

Напомним! Максимум цены этого металла был достигнут в четверг. Тогда она составляла – 64,65 доллара за унцию.

Интересно, что за год серебро выросло в цене почти на 120%. Этому способствовало, в том числе сокращение поставок.

Серебро выигрывает от тех же факторов, что поддерживают инвестиционный спрос на золото (то есть более низкие ставки), но также должно выиграть от сильного промышленного спроса благодаря мерам монетарного и фискального стимулирования,

– добавил Стауново.

Как изменились цены других драгоценных металлов в середине декабря 2025 года?