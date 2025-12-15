Ще трохи і перетне рекорд: ціна золота знову полетіла вгору

Вартість золота сьогодні зросла на 1%. Наразі ціна цього металу знаходиться поблизу максимуму. На ситуацію, зокрема, впливає слабкий долар.

Чому та як дорожчає золото зараз?

Вартість золота 15 грудня зросла на 0,9%. Сьогодні одна унція коштує – 4 343,96 долара, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Правда шокує: ця трійка контролює російські приарктичні запаси рідкісноземельних елементів

Зауважимо, що максимальна ціна цього металу у 2025 році склала – 4 381,21 долара за унцію. До такого рівня вона "підіймалась" у жовтні, повідомляє Reuters.

Через що зростає ціна на золото зараз:

збільшився попит на безпечні активи;

геополітична напруженість;

зниження ставки ФРС у грудні на 25 базисних пунктів (та очікування зміни цієї ставки у наступному році).

Зверніть увагу! Золото почуває себе добре саме в умовах низьких процентних ставок.

Сильніший попит з боку інвесторів та 3 місяці стабільного попиту з боку центрального банку, (а також) інвестори, які починають очікувати ще нижчих ставок у 2026 році,

– саме це, на думку аналітика UBS Джованні Стауново впливає на вартість золота.

Як змінилась ціна срібла 15 грудня 2025?

Спотова вартість срібла сьогодні зросла на 2,8%. Вона сягнула – 63,73 долара за унцію.

Нагадаємо! Максимум ціни цього металу було досягнуто у четвер. Тоді вона складала – 64,65 долара за унцію.

Цікаво, що за рік срібло зросло в ціні на майже 120%. Цьому сприяло, у тому числі скорочення постачань.

Срібло виграє від тих самих факторів, що підтримують інвестиційний попит на золото (тобто нижчі ставки), але також має виграти від сильнішого промислового попиту завдяки заходам монетарного та фіскального стимулювання,

– додав Стауново.

Як змінились ціни інших дорогоцінних металів в середині грудня 2025?