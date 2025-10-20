Какая цена золота?

По состоянию на 20 октября, спотовая цена на золото выросла на 0,1%. Стоимость этого металла составила – 4 254,59 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Редкие и драгоценные монеты евро: за которые дают сотни долларов, а иногда – и тысячи

Важно! В пятницу золото установило новый рекорд, оно достигло – 4 378,69 доллара за унцию.

Золото подорожало после резкого удешевления, в частности, благодаря:

ожиданию дальнейшего снижения ставок ФРС (в этом месяце они должны снизиться на 25 базисных пунктов);

растущему спросу на безопасные активы (он увеличивается, в том числе из-за напряжения, которое нарастает между США и Китаем);

шатдауну в США;

тому, что экономический рост Китая в III квартале замедлился до самого слабого уровня за год.

Слабость китайского рынка недвижимости остается ключевым источником поддержки рынка золота,

– сказал руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен

Напомним! Напряжение между Китаем и США может снизиться через 2 недели. Именно тогда планируется встреча лидеров обеих стран.

Как подорожали другие металлы?