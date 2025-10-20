Какая цена золота?
По состоянию на 20 октября, спотовая цена на золото выросла на 0,1%. Стоимость этого металла составила – 4 254,59 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Важно! В пятницу золото установило новый рекорд, оно достигло – 4 378,69 доллара за унцию.
Золото подорожало после резкого удешевления, в частности, благодаря:
- ожиданию дальнейшего снижения ставок ФРС (в этом месяце они должны снизиться на 25 базисных пунктов);
- растущему спросу на безопасные активы (он увеличивается, в том числе из-за напряжения, которое нарастает между США и Китаем);
- шатдауну в США;
- тому, что экономический рост Китая в III квартале замедлился до самого слабого уровня за год.
Слабость китайского рынка недвижимости остается ключевым источником поддержки рынка золота,
– сказал руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен
Напомним! Напряжение между Китаем и США может снизиться через 2 недели. Именно тогда планируется встреча лидеров обеих стран.
Как подорожали другие металлы?
Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 0,2%. Она достигла – 51,97 доллара за унцию. Заметим, что в пятницу этот металл рекордно дорожал, он достигал – 54,47 доллара за унцию, отмечает Reuters.
Цена на платину сегодня упала на 0,5%. Стоимость этого металла достигла – 1 601,57 доллара за унцию.
Подешевел и палладий. Сегодня он упал на 1,2% и теперь стоит – 1 455,73 доллара за унцию.