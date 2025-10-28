Чем обернулись санкции США для крупнейших нефтяных компаний России?

Россиянам придется продавать международные активы частной компании "Лукойл", которая попала под санкции США 22 октября. Положение России может заставить их пойти на уступки в вопросах цены. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Иван Ус.

Менее чем через неделю после введения санкций США против "Лукойла" россияне начали искать пути для продажи своих международных активов. Это произошло, потому что частный "Лукойл", как и государственная "Роснефть" потеряли возможность осуществлять взаиморасчеты в долларах США, встав перед риском экономической изоляции.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований Это демонстрация того, что если на вас санкции США, от вас будут как от прокаженного все шарахаться. Потому что будут понимать, что если они что-то вам заплатят, и окажется, что это доллары США, то американское министерство финансов придет за вами. Собственно это мотивирует компании, особенно "Лукойл", который имеет в Болгарии и в других странах ЕС активы, срочно от них избавляться, потому что там элементарно эти компании не смогут получать деньги, потому что все будут бояться с ними рассчитываться.

Выходом для россиян является продажа подсанкционных активов тем, кто не находится под ограничениями и на кого они распространяться не будут.

Выиграют те, кто сможет договориться с "Лукойлом" и купить их по стоимости, ниже номинала. Россия вынуждена будет соглашаться на скидки. И те, кто согласится на скидку на 25% или более, смогут выиграть. Потому что они получают актив, который стоит определенные средства, за значительно меньшие деньги,

– говорит эксперт Иван Ус.

Заметим! "Лукойл" и "Роснефть" составляют две трети российского экспорта нефти, поэтому снижение доходов от этих компаний будут иметь влияние на способность финансировать войну в Украине.

По мнению эксперта Ивана Уса, ключевым к ослаблению России является контроль за выполнением наложенных санкций. Для этого должны работать соответствующие службы, которые будут следить за подсанкционными компаниями и их соглашениями.

Как санкции повлияют на продажу нефти Россией?