Металлы возобновили свой рост: важные изменения с начала 2026 года
- Спотовая стоимость золота выросла на 1,5% до 4 378,75 доллара за унцию.
- Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 3,7% до 73,90 доллара за унцию.
В 2025 стоимость металлов беспрецедентно выросла. В этом году эти тенденции будут продолжаться. В частности, уже во время сегодняшней сессии, цены на металлы "полетели" вверх.
Что происходит с ценами на золото 2 января 2025 года?
Спотовая стоимость золота выросла на 1,5%. Теперь этот металл стоит – 4 378,75 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Ценовой максимум в 2025 году был установлен 26 декабря. Тогда золото достигло – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Почему дорожает золото:
- растет геополитическая напряженность;
- ожидается снижение ставки ФРС (вероятно, в этом году это произойдет дважды);
- "держится" спрос на безопасные активы.
Снижение процентных ставок, ставки на дальнейшее смягчение монетарной политики Федеральной резервной системой США, геополитические конфликты, высокий спрос со стороны центральных банков и рост активов в биржевых фондах способствовали росту цены на золото в прошлом году,
– отмечает издание.
Интересно! В 2025 году золото подорожало на 64%. Это самый большой годовой рост, начиная с 1979 года.
Как изменились цены на серебро сегодня?
Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 3,7% до 73,90 доллара за унцию. Напомним, исторический максимум был установлен в понедельник. Тогда одна унция стоила – 83,62 доллара.
Важно! За 2025 год серебро выросло в цене на 147%. Нужно понимать, что недоходные активы показывают себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.
Металл впервые преодолел несколько важных этапов, что стало возможным благодаря его признанию критически важным минералом США, ограничением поставок и низким запасам на фоне роста промышленного и инвестиционного спроса,
– указывает издание.
Какие цены на другие драгоценные металлы сейчас?
Платина выросла в цене на 2,5%. Теперь она стоит – 2 105,48 доллара за унцию. За 2025 год этот металл вырос в цене на 127%.
Стоимость палладия за сегодня увеличилась на 2,1%. Теперь она составляет – 1 639,12 доллара за унцию. В течение 2025 такой металл подорожал на 76%, это самый большой рост за последние 15 лет.