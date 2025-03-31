Впервые в истории: какой драгоценный металл установил сразу несколько рекордов на рынке

Золото продолжает устанавливать новые рекорды на рынке. Драгоценный металл уже подорожал выше важного психологического уровня.

Цена золота установила новый исторический рекорд

Золото продолжает дорожать на рынке. Цена золота пересекла отметку в 3100 долларов за унцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цена золота на спотовом рынке выросла на 0,9% до 3110,81 доллара за унцию. Однако рекордным значением, который зафиксировали на рынке, была цена на уровне 3115,79 доллара за унцию. В марте цена слитка золота выросла более чем на 8%. Добавим, что рост цен на золото на этом не остановился.

Интересно! Предыдущий рекорд золота зафиксировали 28 марта. Тогда цена золота торговалась на уровне 3071,53 доллара за унцию на спотовом рынке, тогда как фьючерсы достигли 3082 доллара за унцию.

Выделяют следующие причины подорожания драгоценного металла:

Актив-гавань растет в цене на фоне опасений относительно таможенной политики президента США Дональда Трампа.

В частности, говорится о том, что тарифы Трампа могут усилить глобальную торговую войну и спровоцировать экономический спад.

На момент создания этого материала, золото продолжает расти в цене. Фьючерсы на золото на данный момент стоят 3152 доллара за унцию. За прошедшую неделю контракты подорожали более чем на 4%, а с начала года – почти на 20%, по данным Market Watch. На спотовом рынке цена золото колеблется на уровне 3123 долларов за унцию, информирует Всемирный совет по золоту.