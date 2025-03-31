Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 31 марта, эталонные бренды нефти падают в цене. Более того, что квартал сорта нефти завершат также со спадом. Кроме того, цены на нефть на пути к третьему подряд росту за неделю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть падают даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными ограничениями для нефтяного экспорта России. Он заявил, что введет дополнительные тарифы, если почувствует, что Москва мешает его усилиям по прекращению огня в Украине.

Интересно! В Goldman Sachs обновили прогноз цен на нефть в сторону снижения на 2025 и 2026 годы. Аналитики учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упали на 30 центов или на 0,4% до 72,46 доллара за баррель. Речь идет о контрактах на июнь, которыми сейчас торгуют более активно. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 33 цента или на 0,4%. Американская нефть сейчас стоит 69,03 доллара за баррель.

К теме! Зза прошедшую неделю нефть существенно выросла в цене. Кроме того, эталонные бренды нефти существенно восстановили часть потерь после обвала, который зафиксировали в начале марта.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях: