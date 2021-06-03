Цена на драгоценный металл снова идет вверх и уже достигла трехмесячного максимума. Тогда как биткоин переживает достаточно турбулентный период в контексте его стоимости.

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Золото и биткоин ведут борьбу за зва ния безопасной гавани

В течение последнего года золото находилось в тени триумфа биткоина. Несмотря на падение до 1700 долларов за унцию в марте 2021 драгоценный металл постепенно восстанавливает свои позиции на рынке. По данным Gold Pricе , сейчас стоимость золота колеблется в пределах 1900 долларов за унцию. На эту ситуацию влияют несколько факторов:

снижение доходности казначейских облигаций США;

опасения по инфляции на фоне ослабления доллара США.

Однако, остается открытым вопрос, хватит ли этих факторов для того, чтобы спрос на золото достиг нового пика. Важно помнить о фундаментальных факторах, которые влияли на ситуацию на рынке в 2020 и 2021 годах.

В прошлом году главными импульсами для рекордного роста стоимости золота стали: экономические и геополитические проблемы, в том числе торговая война между США и Китаем, неопределенность относительно Brexit и пандемия коронавируса ,

– рассказал соучредитель и глава компании Digix Шон Джи.

Однако, эта "золотая лихорадка" продолжалась недолго, поскольку американский доллар начал укреплять свои позиции, тем самым отвлекая внимание инвесторов от драгоценного металла. Еще одним ударом для этого актива стала продажа облигаций США. В то же время биткоин переживал пик внимания со стороны вкладчиков во время пандемии в результате усиления институционального внедрения. В частности, MicroStrategy, Square и Tesla неожиданно приобрели виртуальные монеты.

Максимально стоимость биткоина росла почти до 65 тысяч долларов. Однако, в мае стоимость криптовалюта упала в цене более чем на 50% – до 30 тысяч долларов за виртуальную монету. Тогда Маск заявил, что Tesla отказывается принимать платежи в биткоинах через вред окружающей среде. Вместе с тем золото снова попало в центр внимания инвесторов.

Опасения относительно инфляции нашли свое отражение в плохих показателях розничной торговли в США и неоптимистичных потребительских настроениях. Люди ожидают роста инфляции на 4,6% в течение следующего года – пиковый уровень за последние 10 лет – поскольку все больше потребителей считает, что инфляция будет опережать рост доходов,

– добавил Шон Джи.

Сочетание опасений относительно новой волны пандемии и рост инфляции актуализируют привлекательность безопасных активов. Прежде всего речь идет о драгоценных металлах. Фактически, цены на золото и серебро добавили 6,2% и 3,4% соответственно за последний месяц.

Возрождение золота

Шон Джи убежден, что мы являемся свидетелями возрождения золота. Он заметил, что драгоценный металл не только возвращает себе статус "безопасной гавани", поскольку все больше инвесторов вновь возвращаются к этому активу. Таким образом, они пытаются защитить свои капиталы.

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Предприниматель подчеркнул, что драгоценный металл всегда будет мощным игроком в финансовом секторе, и, скорее всего, преимущества золот а станут еще более актуальными в предстоящие месяцы непредсказуемости. Несмотря на то, что биткоин продемонстрировал слабую корреляцию с традиционными рыночными движениями и некоторые игроки рынка называют его "цифровым золотом", он продолжает страдать от крайней волатильностью. Кроме того, в отличие от золота, криптовалюта не может похвастаться многолетней репутацией безопасного актива для сбережений.