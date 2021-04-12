Мировая экономика постепенно, но начинает восстанавливаться, а защитные активы становятся менее привлекательными для инвесторов. Исключение – золото – единственный финансовый инструмент, который не теряет ликвидности на длительное время. Почему сейчас стоит инвестировать именно в золото, разберемся уже сейчас.

В начале 2021 золото понесло наибольшие потери с 2016 года. Однако, уже в апреле активы золота восстановили свои позиции на рынке – более 1700 долларов за унцию. Специалисты прогнозируют, что в дальнейшем ценный металл будет расти в цене, поэтому это прекрасный шанс использовать удачный момент в свою пользу.

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Ситуация на рынке

Трейдер-аналитик дистанционного филиала МАБТ Олеся Стахова отметила, что на финансовых рынках появляется новый пузырь, так как центробанки начали печатать деньги. Главная цель – поддержать экономику и те же финансовые рынки. Приток средств производит рост стоимости рисковых активов, тогда как цена защитных активов наоборот уменьшается.

На фоне этого, деньги обесцениваются, а риски того, что финансовый пузырь может лопнуть в любой момент только растут. Это может означать только одно – цены на рисковые активы вновь упадут, а стоимость защитных наоборот возрастет. Именно поэтому золото является привлекательным инструментом для инвестирования.

Преимущества инвестиционной идеи

Сохранение средств в нестабильное время

Сегодня на рынке имеется множество различных инвестиционных идей. Но капиталовложения в золото выделяются на их фоне. Инвестиция в желтый металл – это один из самых надежных способов сбережения средств. Особенно это актуально в период нестабильности. Кроме того, можно заработать на росте активов золота. Еще одним преимуществом является диверсификация инвестиционного портфеля, поможет сделать его более устойчивым относительно негативных факторов.

Разные сценарии

Инвестиционная идея "У золота хороший потенциал" рассчитана на три сценария:

консервативный,

умеренный,

агрессивен.

Вложить деньги в золото в рамках этой идеи можно будет до 26 июня 2021 года. Однако, это не означает, что инвестор обязан закрыть свою сделку именно в эту дату. Поскольку зафиксировать прибыль можно в любой момент, как до конца срока инвестиционной идеи, так и после.

Прибыль

Вложив минимальную сумму, в рамках консервативного сценария вы можете заработать 40% прибыли, в рамках умеренного – 80%, а в рамках агрессивного – 160%. Согласитесь, неплохая доходность по несколько месяцев,

– заметила трейдер.

План действий

Для того чтобы получить подробную информацию об инвестиционной идею "У золота хороший потенциал" стоит открыть и пополнить счет в приложении Libertex в компании Forex Club и оставить заявку на подключение. Для этого можно использовать персональный менеджер. После обработки заявки клиент получит детальное описание инвестиционной идеи и сможет выгодно вложить деньги в активы золота.