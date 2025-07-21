В Украине можно купить редкую золотую монету: как она выглядит и сколько стоит
- Национальный банк Украины выпустил памятную золотую монету номиналом 200 гривен, посвященную Тарасу Шевченко.
- Монета изготовлена из золота 900 пробы, массой 15,5 грамма, и доступна в официальном интернет-магазине НБУ.
Национальный банк Украины предлагает к продаже памятную золотую монету номиналом 200 гривен. Коллекционное произведение посвящено выдающемуся украинскому поэту, художнику и мыслителю Тарасу Шевченко.
Сколько стоит монета и как ее купить?
Хотя номинал монеты составляет 200 гривен, ее фактическая стоимость достигает 80 261 гривны. Такое ценовое позиционирование объясняется содержанием драгоценного металла – монета изготовлена из золота 900 пробы, пишет 24 Канал со ссылкой на интернет-магазин НБУ.
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Масса драгоценного металла в изделии составляет 15,5 грамма. Купить монету посвященную Тарасу Шевченко можно в официальном интернет-магазине по продаже нумизматической продукции Национального банка Украины.
Важно!!! Количество монет ограничено. Один покупатель может приобрести не более четырех единиц. В продаже осталось только 242 монеты.
Как выглядит аверс монеты?
На аверсе монеты изображен малый Государственный герб Украины, размещен в центре декоративного кольца с узором, напоминающий ожерелье. Герб обрамлен ветвями калины, а над ним указан год чеканки – 1996.
Аверс монеты посвященной Тарасу Шевченко / Фото НБУ
Как выглядит реверс монеты?
Реверс монеты украшает портрет Тараса Шевченко с его автографом. Рядом изображен кобзарь, который поет под аккомпанемент мальчика-поводыря возле сельской хаты.
Реверса монеты посвященной Тарасу Шевченко / Фото НБУ