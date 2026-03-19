Как изменился курс злотого к гривне из-за эскалации на Ближнем Востоке

Курс злотого к гривне остается стабильным. Значительных изменений не происходит. То есть, на соотношение указанных валют не влияют события на Ближнем Востоке и укрепление доллара.

Какой сегодня курс злотого? Официальный курс злотого, по состоянию на 19 марта, составляет – 11,8353 гривны, сообщает НБУ. А средний курс злотого в банках, как сообщает "Минфин", сейчас: покупка – 11,80 гривны за злотый;

продажа – 12,40 гривны за злотый. В обменниках ситуация следующая: покупка – 11,90 гривны за злотый;

продажа – 12,10 гривны за злотый. Сколько гривен можно получить, если сдать 100 злотых? при обмене 100 злотых в банке, можно выручить примерно – 1 180 гривен;

в обменнике за 100 злотых можно получить ориентировочно – 1 190 гривен. За сколько можно купить 100 злотых сейчас? в банке приобрести 100 злотых можно за почти – 1 240 гривен;

в обменнике такое приобретение обойдется в ориентировочно – 1 210 гривен. Сколько можно получить злотых, если обменять валюту? Согласно официальному курсу НБУ, сегодня 1 доллар это – 3,71 злотого. А по среднему банковскому – 3,53 злотого. Если опираться на средний курс в обменниках, получится, что 1 доллар это – 3,64 злотого.

1 евро, если считать по официальному курсу НБУ, это 4,27 злотого. По среднему банковскому, получится – 4,06 злотого. А вот по курсу в обменниках, 1 евро это – 4,21 злотого.