Центральный банк Пекина планирует выделить гражданам "цифровые юаны" на около 1,5 миллиона долларов. Это уже третье испытание валюты, разработанной Народным банком Китая.

В последние месяцы эксперименты уже состоялись в городах Шэньчжэнь и Сучжоу.

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Кто получит цифровую валюту

Власти Пекина заявили, что будет избрано 50 тысяч граждан, которые оставляли заявки для получения цифровой валюты. Им дадут 200 юаней, или около 30 долларов каждому. Все, кто получил деньги, смогут их потратить в:

предназначенных автономных местах;

на сайте электронной коммерции JD.com во время новогодних праздников по лунному календарю.

Справка. Китайский Новый год 2021 приходится на 12 февраля, праздновать его будут с 12 по 27 февраля.

Срок использования "цифровых юаней"

Цифровую валюту можно использовать с 10 до 17 февраля. Такой эксперимент открыт только для лиц, имеющих китайский идентификационный номер или вид на жительство из Гонконга, Макао или Тайваня.

Что известно о цифровой валюте Пекина

Над разработкой цифровой валюты Китай начал работать еще в сентябре 2019 года. Их главным отличием от популярных криптовалют, например, биткоина, является то, что они разрабатываются центральным банком страны. Это означает, что "цифровые юаны" контролируются единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями со всего мира.

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