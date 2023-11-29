По словам Уильяма Акмана, хедж-фонд которого управляет активами на 16 миллиардов долларов, экономику США может ожидать "жесткой посадки". Это связано с монетарной политикой Федерального резерва.

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Прогноз для первой экономики мира

Уильям Акман ожидает, что Федеральная резервная система США перейдет к уменьшению ключевой ставки уже в первом квартале 2024 года. Он также считает, что существует риск "жесткой посадки" для экономики США, если регулятор не перейдет к вышеуказанному шагу достаточно скоро.

К теме! На момент создания этого материала, Forbes оценивает личный капитал Акмана в 3,8 миллиарда долларов. Сейчас инвестор владеет наибольшим состоянием, по меньшей мере, с 2014 года.

Напомним, что американский регулятор повышал ставку 11 раз с марта 2022г. Главная цель – замедление инфляции, которая в июне прошлого года достигла рекордного значения более 40 лет. В настоящее время центробанк удерживает ставку на уровне 5,25% – 5,5% годовых. По словам инвестора и миллиардера, это очень высокий уровень при сложившейся ситуации. При этом желаемый уровень инфляции для центробанка – 2%

На прошлой неделе эксперты из Deutsche Bank сообщили, что согласно анализу, впервые с января 2021 года центральных банков, принимающих решение о снижении ставки больше, чем повышающих ее ставки. В то же время и Федеральный резерв, и Европейский центральный банк оставили ставку по-прежнему. Более того, некоторые даже прогнозируют, что эти регуляторы могут снова повысить ставку в ближайшие месяцы.