За словами Вільяма Акмана, хедж-фонд якого управляє активами на 16 мільярдів доларів, на економіку США може чекати "жорсткої посадки". Це пов'язано з монетарною політикою Федерального резерву.

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Прогноз для першої економіки світу

Наразі Вільям Акман очікує, що Федеральна резервна система США перейде до зменшення ключової ставки вже у першому кварталі 2024 року. Він також вважає, що існує ризик "жорсткої посадки" для економіки США, якщо регулятор не перейде до вище згаданого кроку досить скоро.

До теми! На момент створення цього матеріалу, Forbes оцінює особистий капітал Акмана у 3,8 мільярда доларів. Наразі інвестор володіє найбільшими статками, щонайменше, з 2014 року.

Нагадаємо, що американський регулятор підвищував ставку 11 разів з березня 2022 року. Головна ціль – сповільнення інфляції, яка торік у червні сягнула рекордного значення за понад 40 років. Наразі центробанк утримує ставку на рівні 5,25% – 5,5% річних. За словами інвестора та мільярдера, це дуже високий рівень при поточній ситуації. При цьому, бажаний рівень інфляції для центробанку – 2%

На минулому тижні експерти з Deutsche Bank повідомили, що згідно з аналізом, вперше з січня 2021 року центральних банків, які ухвалюють рішення про зниження ставки більше, ніж тих, які її підвищують. Водночас і Федеральний резерв, і Європейський центральний банк залишили ставку без змін. Ба більше, дехто навіть прогнозує, що ці регулятори можуть знову підвищити ставку у найближчі місяці.