Латвия предлагает запретить импорт российского зерна

Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс предлагает запретить импорт российского и белорусского зерна в Евросоюз. Чиновник назвал зерно из России "кровавым". Более того, он призвал ведомство проанализировать потенциальные последствия зернового эмбарго.

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Каспарс Бришкенс также инициировал обсуждение этого вопроса с коллегами в Литве и Эстонии. По его словам, страны Балтии должны иметь общую позицию по этому вопросу. В то же время латвийский министр добавил, что попытается убедить страны-члены ЕС поддержать запрет импорта российского и белорусского зерна.

Напомним, что в начале января министр экономики Латвии Виктор Валайнис заявил, что санкции против России должны быть максимально эффективными и поддержал идею на запрет импорта российского зерна в ЕС. Чиновник тоже считает, что запрет должен быть принят на уровне Евросоюза.