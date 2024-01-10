Министр экономики Латвии подчеркнул, что все санкции против России должны быть максимально эффективными.

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Латвия поддерживает эмбарго на российское зерно

Латвийский чиновник Виктор Валайнис поддержал идею о введении запрета на импорт российского зерна в Европейский Союз. По его мнению, сейчас стоит продолжать работу, начатую правительством, министры разных ведомств, чтобы поднимать эти вопросы на европейском уровне.

К теме! В частности, неделей ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс выступил за идею о запрете импорта зерна из России и Белоруссии в Европейский Союз, как министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Кроме того, Виктор Валайнис считает, что санкции против российского зерна должны быть введены по всему Европейскому Союзу. Мол, это будет способствовать достижению эффективного результата.

Также напомним, что с октября США начали наказывать компании, которые помогают транспортировать российскую нефть в обход санкций Управление по контролю за иностранными активами Минфина США обнаружило, что две компании из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции помогали России продавать нефть в обход санкций.