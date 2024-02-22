Латвія пропонує заборонити імпорт російського зерна

Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс пропонує заборонити імпорт російського та білоруського зерна до Євросоюзу. Чиновник назвав збіжжя з Росії "кривавим". Ба більше, він закликав відомство проаналізувати потенційні наслідки зернового ембарго.

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Каспарс Брішкенс також ініціював обговорення цього питання з колегами у Литві та Естонії. За його словами, країни Балтії повинні мати спільну позицію щодо цього питання. Водночас латвійський міністр додав, що спробує переконати країни-члени ЄС підтримати заборону імпорту російського та білоруського зерна.

Нагадаємо, що на початку січня міністр економіки Латвії Віктор Валайніс заявив, що санкції проти Росії мають бути максимально ефективними та підтримав ідею на заборону імпорту російського зерна до ЄС. Чиновник теж вважає, що заборона має бути ухвалена на рівні Євросоюзу.