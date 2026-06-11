Пенсионеры имеют право не платить налог: есть одно условие

Пенсионеры, получающие выплату по возрасту, могут не платить земельный налог. Эта льгота не автоматическая. Пенсионер должен обратиться за ее получением.

Что нужно сделать пенсионеру, чтобы не платить земельный налог?

Пенсионер должен обратиться в орган контроля по местонахождению участка, сообщает ГНС.

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При обращении важно:

подать заявление;

а также документы, подтверждающие право на льготу – пенсионное удостоверение.

Заметим, для получения этой льготы участок лица должен соответствовать определенным лимитам. Сейчас они таковы:

участок до 2 гектаров может быть использован для ведения личного сельского хозяйства;

может быть использован для ведения личного сельского хозяйства; до 0,25 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в селах; до 0,15 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа;

– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в поселках городского типа; до 0,10 гектара – для индивидуального дачного строительства;

– для индивидуального дачного строительства; до 0,12 гектара – для садоводства;

– для садоводства; до 0,01 гектара – для строительства индивидуальных гаражей;

– для строительства индивидуальных гаражей; до 0,10 гектара – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений в городах.

Какую еще льготу могут получить украинские пенсионеры?