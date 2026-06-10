Как добавляют пенсию работающим пенсионерам?
В апреле традиционно происходит перерасчет пенсий работающих пенсионеров, сообщает издание "На пенсии".
Читайте также Пенсии в июне выплатят поэтапно: кто будет среди первых
Выплаты пересчитываются не у всех, а только у тех:
- кто приобрел не менее 2 лет стажа с момента последнего перерасчета или назначения пенсии;
- или же прошло как минимум 2 года стажа с момента последнего перерасчета или назначения пенсии.
Интересен момент, какие именно факторы учитываются при перерасчете. В некоторых случаях досчитывают только стаж. А иногда принимают во внимание:Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
- как стаж;
- так и зарплату.
Такое правило применяется, если новые данные о зарплате выгоднее тех, которые учтены в пенсионном деле. Заметим, в этом случае надбавка получается больше. А вот, если во внимание принимали только стаж – она значительно меньше.
Как еще могут вырасти пенсионные выплаты в 2026 году?
- Пенсионные выплаты могут вырасти благодаря начислению разного рода доплат и надбавок. В частности, по возрасту. Такая доплата предоставляется автоматически.
- Размер этой доплаты зависит от возраста. Она сейчас варьируется в пределах 300 – 570 гривен.
- Получить такую доплату могут пенсионеры старше 70 лет. Но только при условии, что их общая пенсионная выплата менее 10 340,35 гривен.