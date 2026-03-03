Зеленский ответил, сможет ли Россия зарабатывать больше на фоне нефтяного кризиса
- Зеленский подчеркнул важность санкций против танкеров, компаний, капитанов и т.д., чтобы ограничить экспорт нефти России.
- По мнению украинского президента, страна-агрессор хочет зарабатывать больше на фоне кризиса из-за событий на Ближнем Востоке.
Эскалация на Ближнем Востоке всколыхнула мировой рынок нефти, поэтому на фоне этого кризиса Россия хочет зарабатывать больше. Однако помешать стране-агрессору все же возможно, считают в Украине.
Может ли Россия зарабатывать больше на нефти?
Уменьшить возможности России в экспорте сырья могут не только партнеры. Детали рассказал во вторник, 3 марта, Владимир Зеленский во время брифинга по результатам заседания СНБО, передает 24 Канал.
Например, Украина до сих пор может наносить дальнобойные удары по территории врага. Кроме того, некоторые меры принимают и США.
В частности, Зеленский подчеркнул важность санкций – на танкеры, компании, субъекты перевозки грузов, капитанов, команды и т.д., а также, чтобы задержанные суда впоследствии не отпускали.
Возможность победить танкерный флот... Не весь, конечно, это очень сложно сделать. Но большинство танкеров... Это, пожалуй, единственная возможность на сегодняшний день,
– добавил президент.
Напомним, из-за военных действий на Ближнем Востоке осложнилось судоходство в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового объема перевозок нефти, писал Bloomberg.
Это может навредить гигантам региона – Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Катару, Оману, Ираку и Ирану, которые уже через 25 дней после потенциальной блокады пути будут вынуждены остановить добычу.
Поскольку пролив обеспечивал поставки нефтепродуктов на основные азиатские рынки, в частности Китай и Индию, в регионе уже оценивают свои запасы и альтернативные варианты.
Что происходит с ценами в мире?
- Уже 2 марта цены на нефть подскочили на 13%, однако пока речь идет якобы только о "геополитическом шоке, а не системном кризисе".
- В эксклюзивном комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Геннадий Рябцев предположил, что военные риски в основном уже были заложены в цену сырья. Сейчас же ситуация заключается в том, что участники рынка хотят заработать.