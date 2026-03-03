Зеленский ответил, сможет ли Россия зарабатывать больше на фоне нефтяного кризиса

Эскалация на Ближнем Востоке всколыхнула мировой рынок нефти, поэтому на фоне этого кризиса Россия хочет зарабатывать больше. Однако помешать стране-агрессору все же возможно, считают в Украине.

Может ли Россия зарабатывать больше на нефти?

Уменьшить возможности России в экспорте сырья могут не только партнеры. Детали рассказал во вторник, 3 марта, Владимир Зеленский во время брифинга по результатам заседания СНБО, передает 24 Канал.

Например, Украина до сих пор может наносить дальнобойные удары по территории врага. Кроме того, некоторые меры принимают и США.

В частности, Зеленский подчеркнул важность санкций – на танкеры, компании, субъекты перевозки грузов, капитанов, команды и т.д., а также, чтобы задержанные суда впоследствии не отпускали.

Возможность победить танкерный флот... Не весь, конечно, это очень сложно сделать. Но большинство танкеров... Это, пожалуй, единственная возможность на сегодняшний день,

– добавил президент.

Напомним, из-за военных действий на Ближнем Востоке осложнилось судоходство в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового объема перевозок нефти, писал Bloomberg.

Это может навредить гигантам региона – Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Катару, Оману, Ираку и Ирану, которые уже через 25 дней после потенциальной блокады пути будут вынуждены остановить добычу.

Поскольку пролив обеспечивал поставки нефтепродуктов на основные азиатские рынки, в частности Китай и Индию, в регионе уже оценивают свои запасы и альтернативные варианты.

Что происходит с ценами в мире?