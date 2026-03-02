Как изменилась цена на нефть?

Однако постоянные обмены ударами с Ираном существенно усложнили судоходство. Поэтому уже в понедельник, 2 марта, цены на нефть подскочили на 13%, пишет Reuters.

Ормузский пролив – водный путь между Ираном и Оманом, соединяющий Персидский залив с Аравийским морем. Судоходство там нарушено после иранских атак в ответ на бомбардировки Израилем и США, в результате которых погиб верховный лидер Али Хаменеи.

Из-за этого фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до 82,37 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с января 2025 года, хотя потом и снизились до 78,28 доллара.

В то же время цена на нефть марки West Texas Intermediate в США поднялась на 12% до внутридневного максимума в 75,33 доллара, что является самым высоким показателем с июня, хотя позже снизилась до 71,76 доллара.

Рынки признают серьезность конфликта, но также сигнализируют, что пока это геополитический шок, а не системный кризис,

– пояснила старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

По данным судоходных служб, более 200 судов, в частности танкеры с нефтью и сжиженным газом, бросили якорь за пределами пролива.

В воскресенье, 1 марта, из-за атак в водах Персидского залива были повреждены три танкера, погиб моряк. Ответственность за эти удары уже взял на себя Иран, заявив, что путь остается открытым, пишет Bloomberg.

Важно! Длительное блокирование Ормузского пролива приведет к росту цен на нефть и дефициту поставок в крупнейших импортеров – Китая и Индии. Сейчас страны Азии оценивают свои запасы и альтернативные способы доставки.

Что предсказывают эксперты?