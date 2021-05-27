Ньюэлл выбрал для торгов на бирже платформу Robinhood, поскольку там не было комиссии. Трейдер признался, что сначала он не имел представления, что делает, однако активно изучал рынок.

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Кэмерон Ньюэлл заработал на акциях 5 миллионов долларов

В конце концов Ньюэлл остановил свой выбор на дневной торговли по импульсу: преследованию ценовых тенденций путем покупки акций на подъеме и продажи активов на спаде. Инвестор отметил, что его подход может подойти не всем, поскольку он использует рисковые стратегии, которые являются очень дорогими, но имеют полезный потенциал. В частности, речь идет о:

использовании маржи или денег, взятых в долг у брокера,

торговли акциями "пенни",

торговли акциями в течение дня и коротких продажах.

Акции "пенни" Это обычные ценные бумаги небольших государственных компаний, стоимость которых торгуется на уровне один доллар за актив.

Наблюдает за окружением

Если активы какой-то корпорации резко пошли вверх, то Ньюэлл сразу ищет компании, которые работают в этом же секторе. Эти фирмы он называет "бегунами", которые обычно имеют меньшую рыночную капитализацию, соответственно их акции являются более дешевыми. Например, если компания-производитель электромобилей стремительно укрепляет позиции на фондовом рынке, то Ньюэлл ищет фирмы, либо создают электромобили или производят запчасти для этой компании, и покупает их активы.

Инвестор рассказал, что после стремительного подорожания акций Tesla, он обратил внимание на следующие компании- "бегуны":

Fisker Inc.,

Мигающая зарядка,

Churchill Cap Corp.

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Инвестор рискует

Безусловно, Ньюэлла нельзя назвать консервативным трейдером. Он часто идет на риски, которые могут помочь ему увеличить капитал. Недавно Ньюэлл начал продавать ценные бумаги, которые, по его мнению, упадут. Миллионер использует аналогичную стратегию, когда продает акции на короткой или длинной дистанциях. Это позволяет ему хватать возможности, одновременно увеличиваются и уменьшаются.

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Долговременная перспектива

Ньюэлл признался, что сохраняет свои долгосрочные инвестиции на отдельном счете. Эти активы он намерен держать в течение 10 – 30 лет . Инвестор переводит средства со своего "импульсного" счета на долгосрочный, чтобы зафиксировать прибыль, при этом создавая для своего капитала условия для роста. В контексте этой стратегии он фокусирует внимание на компании, особенно на ее генеральному директору. Прежде всего он смотрит на поведение главы корпорации, активы которой его интересуют. Молодой миллионер рассказал, что ему нравятся бизнесмены, мнение которых внезапно не меняется.