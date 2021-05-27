Международное энергетическое агентство (IEA) на прошлой неделе обнародовало отчет, в котором отметило, что в отрасль нефти и газа не стоит вкладывать новые инвестиции, если мир хочет достичь "нулевых выбросов" в атмосферу до 2050 года.

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Нефтяная промышленность Норвегии получает новые инвестиции

В 2021 году объем инвестиций в нефтегазовую деятельность оценили в 21,8 миллиарда долларов США. Это на 4,8% больше, чем прогнозировали в предыдущем квартале. Statistics Norway информирует, что капиталовложения пошли вверх на фоне разработки и введения в эксплуатацию новых месторождений. В частности, известно, что во втором квартале отрасль подала в официальные органы планы разработки двух нефтегазовых месторождений, которые не были включены в предварительную оценку.

Интересно, что в конце прошлого года, Норвежская нефтегазовая ассоциация сообщила, что капиталовложения в нефтегазовый оффшор Норвегии уменьшатся на 4,2% в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Эксперты прогнозируют менее кардинальный спад, чем ожидала отрасль в начале текущего года.

Рост объема вложений привело к тому, что отрасль выросла на 0,9% с начала 2021, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Ранее ожидалось, что в 2022 году этот сектор получит инвестиции в размере и 17,2 миллиарда долларов. Это на 3,1% больше, чем ожидали в феврале. Однако, несмотря на положительную тенденцию, объем инвестиций в сектор нефти и газа в Норвегии в 2022 году все-таки проигрывает показателям в текущем году.