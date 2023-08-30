Решение НБУ

Напомним, что согласно постановлению НБУ №165 от 29 июля 2022 года, все финансовые учреждения, имеющие лицензию на торговлю наличной валютой, обязаны размещать информацию о курсах валют для купли и продажи только в кассах учреждений и других подразделениях.

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Кроме того, вышеупомянутые учреждения имеют право предоставлять необходимую информацию только форме копии приказа/распоряжения об установлении курсов купли и продажи иностранных валют. Это значит, что с улиц исчезли все виды табличек с курсами иностранных валют, к которым так привыкли жители Украины.

Важно! Требование НБУ о демонстрации курсов валют разрабатывали на основе лучших практик стран ЕС и Великобритании. Постановление №165 будет действовать на протяжении военного положения в Украине и 90 календарных дней с момента его прекращения или отмены.

Как это решение повлияло на рынок валют

Согласно данным Нацбанка, оценить эффективность этого отдельного шага невозможно. Ведь следует учитывать, что решение о подаче информации о курсах валют принималось в комплексе с другими мерами для минимизации искусственного влияния на спрос со стороны небанковских учреждений на наличном валютном рынке. Более того, регулятор предпринимал и другие меры для усиления устойчивости валютного рынка в Украине как до, так и после. постановления от 29 июля 2022 года.

К тому же с июня 2022 политика НБУ направлен на усиление привлекательности активов в гривнах. Это способствовало росту ставок по срочным депозитам, увеличению спроса на них, а также уменьшению спроса на иностранную валюту.

В то же время общее влияние от антикризисных мер НБУ, направленных на стабилизацию валютного рынка, среди которых и запрет показывать курсы валют на табло, ощутимо,

– отметили в центробанке.

В частности, речь идет о следующих результатах:

С начала года наличный обменный курс значительно укрепился и долгое время находится близко к официальному курсу;

Меры НБУ также поспособствовали ощутимому уменьшению влияния психологического фактора на наличный валютный рынок. Доказательством тому является снижение колебаний на рынке;

поспособствовали ощутимому уменьшению влияния психологического фактора на наличный валютный рынок. Доказательством тому является снижение колебаний на рынке; Следовательно, решение об отсутствии табло с курсами валют могло существенно способствовать уменьшению влияния психологического фактора на динамику на рынке.

об отсутствии табло с курсами валют могло существенно способствовать уменьшению влияния психологического фактора на динамику на рынке. Соответственно нивелировало фактор агрессивного подталкивания населения к покупке иностранной валюты, даже при незначительном росте курса.

К теме! Нацбанк в последние дни августа ослабил ограничения, касающиеся покупки иностранной валюты. О главных изменениях – читайте по ссылке.

В Нацбанке добавили, что регулятор может продлить срок действия постановления о требовании демонстрации курсов валют на табло. Одно из ключевых оснований для принятия такого решения – фиксирование случаев ненадлежащего поведения со стороны участников валютно-обменного рынка