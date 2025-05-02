Где я нефть в Украине

Нефтяная отрасль Украины напрямую связана с газовой, пишет 24 Канал со ссылкой на Finance.uaдля понимания, залежи газа и нефти сосредоточены в трех регионах.

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Речь идет о нефтегазоносных регионах в Украине. Наибольшие запасы нефти сосредоточены в Восточном регионе, который включает Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Луганскую и частично Донецкую области. Это примерно 61% запасов нефти Украины, которые можно добывать.

Залежи нефти также обнаружили в таких областях Украины:

Западный регион географически размещается в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

географически размещается в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Южный регион – это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и частично Донецкая области, а также Крым.

Напомним, что крупнейшие запасы нефти в мире имеет Венесуэла. Резервы нефти страны в Южной Америке оценивают в более 300 миллиардов баррелей нефти. В то время как самым богатым регионом на нефть является Ближний Восток, где лидером стала Саудовская Аравия. Саудиты занимают вторую строчку в рейтинге стран с наибольшими запасами нефти в мире.