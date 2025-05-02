Де я нафта в Україні

Нафтова галузь України напряму пов'язана з газовою, пише 24 Канал з посиланням на Finance.ua.Для розуміння, поклади газу та нафти зосередженні в трьох регіонах.

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Йдеться про нафтогазоносні регіони в України. Найбільші запаси нафти зосередженні в Східному регіоні, який включає Чернігівську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Харківську, Луганську та частково Донецьку області. Це приблизно 61% запасів нафти України, які можна видобувати.

Поклади нафти також виявили в таких областях України:

Західний регіон географічно розміщується у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

географічно розміщується у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Південний регіон – це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька й частково Донецька області, а також Крим.

Нагадаємо, що найбільші запаси нафти у світі має Венесуела. Резерви нафти країни в Південній Америці оцінюють в понад 300 мільярдів барелів нафти. Тоді як найбагатшим регіоном на нафту є Близький Схід, де лідером стала Саудівська Аравія. Саудити займають другу сходинку в рейтингу країн з найбільшими запасами нафти у світі.