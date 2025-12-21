Спрятанные богатства: какая страна обладает самыми большими запасами нефти

Мировые запасы нефти сосредоточены в ограниченном количестве стран. Поэтому наибольшими запасами обладает одна из стран Южной Америки. Зато ей конкуренцию составляют Саудовская Аравия, Иран и другие нефтяные гиганты, которые держат ключ к энергетической стабильности.

Где самые большие запасы нефти в мире?

По данным Statista, страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) удерживают почти 80% мировых подтверждающих запасов нефти – это более 1,24 триллиона из 1,56 триллиона баррелей, передает 24 Канал.

А данные ОПЕК свидетельствуют о том, что мировые подтвержденные запасы нефти составляют примерно 1 567 миллиардов баррелей. И наибольшими запасами обладает Венесуэла, на долю которой приходится 24,4% всех запасов нефти ОПЕК.

Таким образом, первое место по запасам в мире принадлежит Венесуэле с запасами в примерно 303 миллиарда баррелей нефти.

Саудовская Аравия зато имеет подтвержденные запасы на уровне 267 миллиардов баррелей, что означает вторую по величине запасов страну.

Зато третье место принадлежит Ирану – резерв составляет где-то примерно 209 миллиардов баррелей.

Обратите внимание! В топ-10 стран также входит Ирак, Канада, ОАЭ, Кувейт, Россия, США и Ливия.

Что известно о нефтяной отрасли в Венесуэле?

На сегодня Венесуэла имеет проблемы с экспортом нефти, а резервуары для хранения черного золото быстро наполняются ненужными запасами. Такими темпами, нефтяные компании должны будут закрывать скважины, запасы нефти в которых являются крупнейшими в мире.

Все это происходит из-за напряженности отношений США и Венесуэлы. Например Дональд Трамп в декабре объявил стране полную блокаду для подсанкционных танкеров, входящих и выходящих из венесуэльских вод. США таким образом хотят перекрыть основной источник режима президента страны Николаса Мадуро.

По данным Bloomberg, сегодня, 21 декабря, США захватили уже 3 нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. До этого был задержан танкер 20 декабря и 10 декабря этого года.

Вероятнее всего теперь речь идет о танкере Bella 1, который находится под санкциями. Он находился под панамским флагом и направлялся в страну для погрузки.

Заметьте, что глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США в дальнейшем будет продолжать задерживать нефтяные танкеры, которые выходят из Венесуэлы, пока режим Мадуро не вернет "все украденные американские активы".

Какие санкции сейчас санкции вводят на нефть?