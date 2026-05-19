Осталось всего несколько недель: запасы нефти на грани
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что коммерческие запасы нефти стремительно снижаются. Их фактически осталось лишь на несколько недель.
Какова ситуация с запасами нефти сейчас?
Бироль отметил, что высвобождение стратегических запасов нефти добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей нефти в день, сообщает Reuters.
Однако, как отмечает Бироль, эти запасы кончаются. Особенно быстро они будут истощаться из-за:
- начала весеннего посевного сезона;
- а также сезона путешествий летом.
Нужно понимать, что именно из-за наступления этих сезонов, растет спрос на:
- дизельное топливо;
- авиационное топливо;
- бензин.
Бироль говорит, что коммерческих запасов хватит "на несколько недель, но мы должны помнить о том, что они быстро сокращаются". Нынешняя ситуация ощутимо отличается от прогнозов, сформированных до войны.
На прошлой неделе МЭА заявило, что мировые поставки нефти в этом году будут меньше общего спроса, поскольку иранский конфликт наносит ущерб добыче нефти на Ближнем Востоке, а запасы истощаются беспрецедентными темпами. Ранее МЭА прогнозировало профицит в этом году,
– говорится в сообщении.
Как МЭА регулирует ситуацию на нефтяном рынке?
МЭА (все 32 члена) скоординировало крупнейший в истории высвобождение запасов из стратегических резервов еще в марте. Тогда, чтобы успокоить рынки, было изъято 400 миллионов баррелей. До 8 мая, как говорит Баррель, добыли еще ориентировочно 164 миллионов баррелей, сообщает Reuters.
Заметим, ситуация с поставками нефти, согласно прогнозам, также не улучшится.
Общий мировой объем поставок нефти сократится примерно на 3,9 миллиона баррелей в день в течение 2026 года из-за войны, что снизило его предыдущий прогноз, который предусматривал падение на 1,5 миллиона баррелей в день,
– указывают данные агентства.
Почему исчерпываются запасы нефти?
Ситуация с нефтью напряженная именно из-за того, что война на Ближнем Востоке продолжается. А Ормузский пролив остается закрытым.
Ормузский пролив это важнейший путь. Ранее им проходило значительное количество мировой нефти. Теперь же он перекрыт. Кроме этого, на рынок влияет то, что нефтяная инфраструктура в регионе Персидского залива получила повреждения.
Бироль отмечает, что до конца февраля, то есть, начала ближневосточного конфликта, на рынках был значительный профицит. В частности, коммерческие запасы нефти оценивались как значительные. Сейчас же мировые запасы падают. В марте и апреле они в целом уменьшились на 246 миллионов баррелей.