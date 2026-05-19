Осталось всего несколько недель: запасы нефти на грани

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что коммерческие запасы нефти стремительно снижаются. Их фактически осталось лишь на несколько недель.

Какова ситуация с запасами нефти сейчас?

Бироль отметил, что высвобождение стратегических запасов нефти добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей нефти в день, сообщает Reuters.

Однако, как отмечает Бироль, эти запасы кончаются. Особенно быстро они будут истощаться из-за:

начала весеннего посевного сезона;

а также сезона путешествий летом.

Нужно понимать, что именно из-за наступления этих сезонов, растет спрос на:

дизельное топливо;

авиационное топливо;

бензин.

Бироль говорит, что коммерческих запасов хватит "на несколько недель, но мы должны помнить о том, что они быстро сокращаются". Нынешняя ситуация ощутимо отличается от прогнозов, сформированных до войны.

На прошлой неделе МЭА заявило, что мировые поставки нефти в этом году будут меньше общего спроса, поскольку иранский конфликт наносит ущерб добыче нефти на Ближнем Востоке, а запасы истощаются беспрецедентными темпами. Ранее МЭА прогнозировало профицит в этом году,

– говорится в сообщении.

Как МЭА регулирует ситуацию на нефтяном рынке?

МЭА (все 32 члена) скоординировало крупнейший в истории высвобождение запасов из стратегических резервов еще в марте. Тогда, чтобы успокоить рынки, было изъято 400 миллионов баррелей. До 8 мая, как говорит Баррель, добыли еще ориентировочно 164 миллионов баррелей, сообщает Reuters.

Заметим, ситуация с поставками нефти, согласно прогнозам, также не улучшится.

Общий мировой объем поставок нефти сократится примерно на 3,9 миллиона баррелей в день в течение 2026 года из-за войны, что снизило его предыдущий прогноз, который предусматривал падение на 1,5 миллиона баррелей в день,

– указывают данные агентства.

Почему исчерпываются запасы нефти?