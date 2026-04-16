Почему остановился экспорт нефтехимической продукции из Ирана?

Фактически, Иран теперь ставит в приоритет внутренние поставки, сообщает Reuters.

Важно! Такое решение было принято на фоне того, что Израиль ударил по нескольким нефтехимическим центрам.

Заметим, распоряжение об этих изменениях появилось еще 13 апреля. Его выдал чиновник Национальной нефтехимической компании. Именно она занимается контролем перерабатывающей отрасли.

Внутренние цены на нефтехимическую и сопутствующую продукцию удерживаются на доконфликтном уровне, несмотря на рост мировых цен, причем чиновники заявляют, что меры будут оставаться в силе для поддержки местной промышленности и потребителей,

– указывает издание.

Именно через такое решение Иран стремится компенсировать убытки, которые были нанесены из-за недавних нападений. Кроме этого, будет обеспечено стабильное снабжение сырья в промышленности.

Нужно понимать, что Иран экспортирует значительное количество нефтехимической продукции, примерно – 29 миллионов тонн в год. Общая сумма этого экспорта достигает 13 миллиардов долларов, сообщает Arab News.

