Одним из ключевых компонентов для производства аккумуляторов смартфонов и электромобилей является литий. А одно из крупнейших месторождений этого металла расположено именно в Украине. Речь идет о Полоховском месторождении, что в Кировоградской области.

Где в Украине есть литий?

Согласно геологическим исследованиям, в Кировоградской области выявлено, что Полоховское месторождение содержит более 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития, передает 24 Канал со ссылкой на United24 Media.

Напоминаем! Литий применяют в различных сферах. Например, металл используются в технологиях, ведь литий-ионные аккумуляторы являются источником питания для смартфонов, ноутбуков, планшетов и электромобилей.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, Украина имеет крупнейшие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых.

А специалистов из добывающей отрасли утверждают, что Украина имеет потенциал по добыче металла. Известно, что кроме Полоховского месторождения, есть еще 3 разведанные месторождения лития.

Это участок Добрая, что на Кировоградщине, Шевченковское месторождение (Донецкая область) и участок Крутая Балка, Запорожская область.

В то же время по данным Правительства Австралии и Геологической службы США, Чили владеет примерно 48% мировых ресурсов лития, далее идет Китай с 20%, Австралия – 18%, Аргентина – 13%.

На сегодня цены на карбонат лития составляли около 73 тысяч юаней за тонну, хотя в августе было зафиксировано падение цены с годового максимума в 87 100 юаней.

Зато по данным Metal, тонна лития стоит около 9 093 доллара.

Чем богаты украинские недра?