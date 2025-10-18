Где в Украине больше всего лития: известно о месторождении европейского масштаба
- В Кировоградской области есть более 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития.
- Полоховское месторождение является одним из крупнейших литиевых месторождений в Европе.
Одним из ключевых компонентов для производства аккумуляторов смартфонов и электромобилей является литий. А одно из крупнейших месторождений этого металла расположено именно в Украине. Речь идет о Полоховском месторождении, что в Кировоградской области.
Где в Украине есть литий?
Согласно геологическим исследованиям, в Кировоградской области выявлено, что Полоховское месторождение содержит более 760 тысяч тонн эквивалента карбоната лития, передает 24 Канал со ссылкой на United24 Media.
Напоминаем! Литий применяют в различных сферах. Например, металл используются в технологиях, ведь литий-ионные аккумуляторы являются источником питания для смартфонов, ноутбуков, планшетов и электромобилей.
По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, Украина имеет крупнейшие в Европе запасы лития, титана и значительные залежи других ископаемых.
А специалистов из добывающей отрасли утверждают, что Украина имеет потенциал по добыче металла. Известно, что кроме Полоховского месторождения, есть еще 3 разведанные месторождения лития.
Это участок Добрая, что на Кировоградщине, Шевченковское месторождение (Донецкая область) и участок Крутая Балка, Запорожская область.
- В то же время по данным Правительства Австралии и Геологической службы США, Чили владеет примерно 48% мировых ресурсов лития, далее идет Китай с 20%, Австралия – 18%, Аргентина – 13%.
- На сегодня цены на карбонат лития составляли около 73 тысяч юаней за тонну, хотя в августе было зафиксировано падение цены с годового максимума в 87 100 юаней.
- Зато по данным Metal, тонна лития стоит около 9 093 доллара.
Чем богаты украинские недра?
Объем полезных ископаемых в Украине составляет 111 миллиардов тонн, оцененных в почти 15 триллионов долларов.
Самые богатые области по стоимости ископаемых: первое место занимает Донецкая – 3,8 триллиона долларов, второе – Днепропетровская (3,5 триллиона), а третье – Луганская (3,2 триллиона).
В то же время наибольшие запасы нефти находятся в Полтавской (24,54%), Ивано-Франковской (17,97%) и Сумской (16,23%) областях.