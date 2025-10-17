Что известно о росте акций?
Индекс украинских акций – WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже (WSE), по состоянию на 17 октября вырос на 5,43%. Этот показатель достиг – 507,91 пункта, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Обратите внимание! Основной индекс биржи WIG20 упал на 1,81%.
Особенно выросли акции:
- производителя "Астарта" – на 3,45%;
- Milkiland – 13,26%;
- KSG-Agro – 2,68%;
- ИМК – 5,91%;
- Coal Energy – 17,02% и так далее.
На Лондонской бирже (LSE), где нет такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций горнорудной компании Ferrexpo взлетел на 10,08%, тогда как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП после небольшого роста в начале торгов потом подешевели на 3,06%,
– отмечает издание.
Что нужно знать о встрече Трампа и Путина?
16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным. После этого американский президент анонсировал встречу с российским лидером. Трамп указал, что он хочет заставить Путина как можно быстрее заключить мир, сообщает Bloomberg.
В то же время Трамп продолжает активно поддерживать Украину. 17 октября должна состояться встреча президентов Украины и США в Белом доме.