Де в Україні найбільше літію: відомо про родовище європейського масштабу
- В Кіровоградській області є понад 760 тисяч тонн еквівалента карбонату літію.
- Полохівське родовище є одним із найбільших літієвих родовищ у Європі.
Одним із ключових компонентів для виробництва акумуляторів смартфонів та електромобілів є літій. А одне із найбільших родовищ цього металу розташоване саме в Україні. Йдеться про Полохівське родовище, що у Кіровоградській області.
Де в Україні є літій?
Відповідно до геологічних досліджень, в Кіровоградській області виявлено, що Полохівське родовище містить понад 760 тисяч тонн еквівалента карбонату літію, передає 24 Канал з посиланням на United24 Media.
Нагадуємо! Літій застосовують в різних сферах. Наприклад, метал використовуються у технологіях, адже літій-іонні акумулятори є джерелом живлення для смартфонів, ноутбуків, планшетів та електромобілів.
За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.
А фахівців з добувної галузі стверджують, що Україна має потенціал щодо видобутку металу. Наразі відомо, що крім Полохівського родовища, є ще 3 розвідані родовища літію.
Це ділянка Добра, що на Кіровоградщині, Шевченківське родовище (Донецька область) та ділянку Крута Балка, Запорізька область.
- Водночас за даними Уряду Австралії та Геологічної служби США, Чилі володіє приблизно 48% світових ресурсів літію, далі йде Китай з 20%, Австралія – 18%, Аргентина – 13%.
- На сьогодні ціни на карбонат літію становили близько 73 тисяч юанів за тонну, хоч у серпні було зафіксоване падіння ціни з річного максимуму в 87 100 юанів.
- Натомість за даними Metal, тонна літію коштує близько 9 093 долари.
Чим багаті українські надра?
Обсяг корисних копалин в Україні становить 111 мільярдів тонн, оцінених в майже 15 трильйонів доларів.
Найбагатші області за вартістю копалин: перше місце посідає Донецька – 3,8 трильйона доларів, друге – Дніпропетровська (3,5 трильйона), а третє – Луганська (3,2 трильйона).
Водночас найбільші запаси нафти знаходяться в Полтавській (24,54%), Івано-Франківській (17,97%) та Сумській (16,23%) областях.