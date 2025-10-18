Одним із ключових компонентів для виробництва акумуляторів смартфонів та електромобілів є літій. А одне із найбільших родовищ цього металу розташоване саме в Україні. Йдеться про Полохівське родовище, що у Кіровоградській області.

Де в Україні є літій?

Відповідно до геологічних досліджень, в Кіровоградській області виявлено, що Полохівське родовище містить понад 760 тисяч тонн еквівалента карбонату літію, передає 24 Канал з посиланням на United24 Media.

Нагадуємо! Літій застосовують в різних сферах. Наприклад, метал використовуються у технологіях, адже літій-іонні акумулятори є джерелом живлення для смартфонів, ноутбуків, планшетів та електромобілів.

За словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, Україна має найбільші в Європі запаси літію, титану та значні поклади інших копалин.

А фахівців з добувної галузі стверджують, що Україна має потенціал щодо видобутку металу. Наразі відомо, що крім Полохівського родовища, є ще 3 розвідані родовища літію.

Це ділянка Добра, що на Кіровоградщині, Шевченківське родовище (Донецька область) та ділянку Крута Балка, Запорізька область.

Водночас за даними Уряду Австралії та Геологічної служби США, Чилі володіє приблизно 48% світових ресурсів літію, далі йде Китай з 20%, Австралія – 18%, Аргентина – 13%.

На сьогодні ціни на карбонат літію становили близько 73 тисяч юанів за тонну, хоч у серпні було зафіксоване падіння ціни з річного максимуму в 87 100 юанів.

Натомість за даними Metal, тонна літію коштує близько 9 093 долари.

Чим багаті українські надра?