В какой области Украины самые большие запасы нефти

Подавляющая часть запасов углеводородов Украины (нефти, газового конденсата и природного газа) залегают в пределах Восточного нефтегазоносного региона. На него приходятся и наибольшие объемы добычи, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Портал данных добывающей отрасли Украины.

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Самые большие запасы нефти в Украине находятся в:

Восточный регион – 55,43%;

Западный регион – 32,81%;

Южный регион – 11,76%.

По данным на конец 2021 года, наибольшие запасы нефти сконцентрированы в Полтавской (24,54%), Ивано-Франковской (17,97%) и Сумской (16,23%) областях. Значительные объемы также приходятся на Львовскую (10,81%) и Черниговскую (9,16%) области.

Интересно! В 2021 году (последние официальные данные) в Украине было добыто 1,6 млн тонн нефти, что на 0,12% меньше, чем в предыдущем году.