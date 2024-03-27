В частности, финансист и экономист Уильям Браудер, который когда-то работал в России, в 2017 году заявил, что личный капитал Владимира Путина составляет примерно 200 миллиардов долларов, по данным CNN. 24 Канал обратился к украинским специалистам, чтобы выяснить, реальны ли санкции непосредственно против Путина и что следует понять о якобы его состоянии.

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Может ли Запад конфисковать состояние Владимира Путина

Украинский экономист Олег Пендзин отметил, что активов, которые являются непосредственной собственностью Путина, сегодня в Европе нет. Однако есть активы, которые связывают с ним, хотя они и зарегистрированы на других физических лиц. То есть пока в Европе нет движимого или недвижимого имущества, где было бы указано, что владельцем является президент России Владимир Путин.

Во-вторых, любые подобные вещи должны быть оформлены юридически надлежащим образом. Также экономист отмечает, что есть перечень подстанционных лиц, имущество которых заморожено и в будущем конфисковано, если это будет соответствовать нормам законодательства страны, которая будет заниматься этой процедурой.

Олег Пендзин Экономист и эксперт экономического дискуссионного клуба То есть когда мы с вами говорим о Путине, то надо просто понимать, что он не является владельцем имущества за рубежом.

Экономист и председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук также подчеркнул, что формально активов Владимира Путина нигде нет. Якобы он нигде не показывает, что владеет какими-то богатствами.

Борис Кушнирук Экономист и председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Официальное состояние Владимира Путина – это то, что формально оформлено на него. Он "бедный, как церковная мышь". Все понимают, что Путин очень богатый человек, но доказать, что что-то ему принадлежит не так легко.

По словам Кушнирука, ведь все имущество записано на кучу бизнесов, олигархов. При этом есть такое разделение: фактически именно Путин является владельцем различных активов: начиная от того же дворца в Сочи, заканчивая кучей других объектов, но формально это все не его.

Важно! Кушнирук также отметил, что не стоит путать российские золотовалютные резервы, которые есть на Западе, и активы самого Путина.

Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Илья Несходовский раскрыл еще один аспект этого вопроса. Эксперт рассказал, что существует одно неформальное правило в мировой политике, из-за которого не стоит ожидать ни заморозки активов Путина, ни любых других действий в этой плоскости.

Илья Несходовский Руководитель аналитического направления сети "АНТС" Конечно, это нигде не оформлено, но это много раз слышали от США: личные санкции в отношении действующего президента не применяются. Были единичные исключения, как например США замораживали активы Саддама Хусейна. Однако в отношении России таких санкций применять не будут.

По мнению Несходовского, будут санкционные ограничения в отношении компаний друзей Путина, российских олигархов и так далее, однако санкций непосредственно против Владимира Путина и его семьи – нет.