Финансы Финансовые новости Бельгия готова согласиться на помощь для Украины, но есть нюанс
16 декабря, 11:30
Бельгия готова согласиться на помощь для Украины, но есть нюанс

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Бельгия отвергла последние предложения ЕС и требует дополнительных гарантий для защиты от возможных ответных мер Кремля.
  • ЕС запланировал встречу лидеров на 18 декабря для обсуждения финансового кризиса в Украине и поиска решений.

Бельгия хочет получить дополнительные гарантии от ЕС для использования российских замороженных активов. Бельгийское правительство заявило, что последние предложения Евросоюза не устраивают страну.

Что известно о предложениях ЕС для Бельгии?

Последнее предложение ЕС для Бельгии состояло из 3 пунктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какие предложения сделали Бельгии:

  • Бельгия будет иметь право воспользоваться финансированием в размере всего пакета, в случае, если страна столкнется с исками или другими мерами от Москвы.
  • К тому же Бельгия сможет положиться на систему безопасности. При этом, сумма общих финансовых гарантий (они предоставляются некоторым странам ЕС) не будет играть роли.
  • Кроме этого, Украина не получит никакой помощи, пока гарантии не будут предоставлены.

Недавно стало известно, что все европейские столицы получили указание одновременно разорвать инвестиционные договоры. Речь идет о двусторонних соглашениях, которые ранее были заключены с Россией.

Как на эти предложения отреагировала Бельгия?

Неназванные дипломаты сообщили, что Бельгия отвергла предложения ЕС. Бельгийское правительство нуждается в большем.

В своем перечне предложенных изменений Бельгия обратилась к ЕС с просьбой выделить неопределенную сумму средств для защиты Euroclear от риска российских мер мести. Она отметила, что эта система социальной защиты будет учитывать "увеличение расходов, которые может понести Euroclear" и компенсировать утраченные доходы, 
– сообщает издание.

Заметим, что под увеличенными тратами имеются в виду, например судебные расходы. Речь идет о ситуации, когда Бельгия потребует дополнительного финансирования, дабы обезопасить себя от возможных ответных мер Кремля.

Представители стран ЕС настроены решительно. В частности, Кипр отметил, что обсуждение преодоления финансового кризиса (предоставление кредита) в Украине будет продолжаться пока не найдется решение. Именно на 18 декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, которая по ожиданиям, может длиться часами и даже днями, сообщает Politico.

Что известно о ситуации с российскими замороженными активами?

  • 12 декабря ЕС принял решение заморозить российские активы на бессрочный срок. Ранее эти изменения продолжали каждые полгода.

  • Сейчас на территории ЕС находится 210 миллиардов евро замороженных активов. Большинство из которых в Бельгии – почти 140 миллиардов евро.

  • Бельгия не против репарационного кредита для Украины. Однако страна нуждается в дополнительных гарантиях.