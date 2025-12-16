Що відомо про пропозиції ЄС для Бельгії?

Остання пропозиція ЄС для Бельгії складалася з 3 пунктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також Таких знижок ще не було: російська нафта продається за рекордно низькими цінами

Які пропозиції зробили Бельгії:

Бельгія матиме право скористатися фінансуванням у розмірі всього пакета, у випадку, якщо країна зіткнеться з позовами або іншими заходами від Москви.

До того ж Бельгія зможе покластися на систему безпеки. При цьому, сума загальних фінансових гарантій (вони надаються деяким країнам ЄС) не гратиме ролі.

Окрім цього, Україна не отримає ніякої допомоги, поки гарантії не будуть надані.

Нещодавно стало відомо, що усі європейські столиці отримали вказівку одночасно розірвати інвестиційні договори. Йдеться про двосторонні угоди, які раніше були укладені з Росією.

Як на ці пропозиції відреагувала Бельгія?

Неназвані дипломати повідомили, що Бельгія відкинула пропозиції ЄС. Бельгійський уряд потребує більшого.

У своєму переліку запропонованих змін Бельгія звернулася до ЄС з проханням виділити невизначену суму коштів для захисту Euroclear від ризику російських заходів помсти. Вона зазначила, що ця система соціального захисту враховуватиме "збільшення витрат, які може понести Euroclear" та компенсуватиме втрачені доходи,

– повідомляє видання.

Зауважимо, що під збільшеними витратами маються на увазі, наприклад судові видатки. Йдеться про ситуацію, коли Бельгія потребуватиме додаткового фінансування, аби убезпечити себе від можливих заходів Кремля у відповідь.

Представники країн ЄС налаштовані рішуче. Зокрема, Кіпр наголосив, що обговорення здолання фінансової кризи (надання кредиту) в Україні триватиме доки не знайдеться рішення. Саме на 18 грудня запланована зустріч лідерів Євросоюзу, яка за очікуваннями, може тривати годинами та навіть днями, повідомляє Politico.

Що відомо про ситуацію з російськими замороженими активами?