Что известно о предложениях ЕС для Бельгии?

Последнее предложение ЕС для Бельгии состояло из 3 пунктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какие предложения сделали Бельгии:

Бельгия будет иметь право воспользоваться финансированием в размере всего пакета, в случае, если страна столкнется с исками или другими мерами от Москвы.

К тому же Бельгия сможет положиться на систему безопасности. При этом, сумма общих финансовых гарантий (они предоставляются некоторым странам ЕС) не будет играть роли.

Кроме этого, Украина не получит никакой помощи, пока гарантии не будут предоставлены.

Недавно стало известно, что все европейские столицы получили указание одновременно разорвать инвестиционные договоры. Речь идет о двусторонних соглашениях, которые ранее были заключены с Россией.

Как на эти предложения отреагировала Бельгия?

Неназванные дипломаты сообщили, что Бельгия отвергла предложения ЕС. Бельгийское правительство нуждается в большем.

В своем перечне предложенных изменений Бельгия обратилась к ЕС с просьбой выделить неопределенную сумму средств для защиты Euroclear от риска российских мер мести. Она отметила, что эта система социальной защиты будет учитывать "увеличение расходов, которые может понести Euroclear" и компенсировать утраченные доходы,

– сообщает издание.

Заметим, что под увеличенными тратами имеются в виду, например судебные расходы. Речь идет о ситуации, когда Бельгия потребует дополнительного финансирования, дабы обезопасить себя от возможных ответных мер Кремля.

Представители стран ЕС настроены решительно. В частности, Кипр отметил, что обсуждение преодоления финансового кризиса (предоставление кредита) в Украине будет продолжаться пока не найдется решение. Именно на 18 декабря запланирована встреча лидеров Евросоюза, которая по ожиданиям, может длиться часами и даже днями, сообщает Politico.

Что известно о ситуации с российскими замороженными активами?