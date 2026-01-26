Что известно о назначении нового главы "Ощадбанка"?

Назначение не могло состояться, пока НБУ не подтвердил выбранную кандидатуру, сообщает "Ощадбанк".

Владимир Лавренчук Председатель наблюдательного совета "Ощадбанка" В новой роли Юрий Кацион обеспечит последовательную реализацию пятилетней стратегии Ощада, укрепляя его роль как надежной финансовой опоры государства, а для миллионов клиентов – современного, эффективного и надежного банка.

Лавренчук добавил, что деятельность Кациона уже способствовала развитию "Ощадбанка". В частности поэтому, банк занимает лидерские позиции в финансировании экономики страны.

Что известно об опыте Кациона:

Кацион имеет более 27 лет опыта в банковской сфере.

в "Ощадбанке" он работает примерно – 25 лет, с 2001 года.

Во время работы в "Ощадбанке", Кацион прошел путь от главного экономиста до заместителя председателя правления, ответственного за корпоративный бизнес, сообщает банк.

Мы искренне благодарны Сергею Наумову за высокий профессионализм и преданность делу, которые он последовательно демонстрировал, возглавляя "Ощадбанк". Под его руководством банк укрепил рыночные позиции, прошел сверхсложные вызовы пандемии и 4 года полномасштабной войны, сохранил финансовую стабильность и обеспечил поддержку государству, бизнеса и миллионам клиентов,

– сказал Лавренчук о бывшем председателе правления.

Что важно знать о смене председателя правления "Ощадбанка"?

В течение 5 последних лет председателем правления "Ощадбанка" был – Сергей Наумов. Контракт на работу с ним был заключен еще в 2020 году.

Наумов заступил на должность после того, как победил в открытом конкурсе. Его предшественником был Андрей Пышный.

Интересно! Сейчас Андрей Пышный является главой НБУ. Он занимает эту должность с 7 октября 2022 года.