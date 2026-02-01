Российскую нефть вытесняются: Трамп заявил, что Индия сможет покупать нефть Венесуэлы

Дональд Трамп заявил, что Индия, которая является третьим по величине импортером "черного золота" в мире, сможет покупать венесуэльскую нефть. Такой ход событий может заменить часть поставок сырья из России в Индию.

Покупать ли Индия венесуэльскую нефть?

Во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One Дональд Трамп сообщил, что концепция соглашения с Индией по замене нефти уже заключена, пишет Reuters.

Читайте также Она все еще используется: какая валюта самая старая в мире

Напоминаем, что издание сообщало ранее, что США проинформировали Нью-Дели, что они вскоре могут возобновить закупку венесуэльской нефти, ссылаясь на лиц, которые знакомы с этим вопросом.

Напоминаем, что в прошлом году Индия прекратила покупать нефть Венесуэлы из-за введения пошлины США на уровне 25% для тех стран, которые это делали.

А уже в августе 2025 года было принято решение об удвоении пошлин на импорт из Индии до 50%, чтобы заставить Индию прекратить покупать российскую нефть. Кроме того, Трамп заявил, что ставка может снова вырасти, если страна не ограничит свои закупки.

Кроме того, Трамп заявил, что Индия якобы будет покупать венесуэльскую нефть вместо иранской, а следовательно, сможет заменить часть российской нефти.

Дело в том, что Нью-Дели прекратили покупку ресурса Ирана еще в 2019 году из-за введения санкций в отношении ядерной программы Тегерана.

После этого нефтеперерабатывающие заводы Индии компенсировали потери закупками американской нефти, а впоследствии стали главными покупателями российской морской нефти, которая продавалась с существенной скидкой из-за санкций за вторжение в Украину в 2022 году.

Заметьте! Из-за сокращения импорта российской нефти в Индию США могут отменить дополнительный 25% тариф на индийские товары. Об этом намекнул министр финансов Скотт Бессет еще в январе.

Сколько нефти покупает Индия у России сейчас?

Поставки российской морской нефти в Индию упали до 1,3 миллиона баррелей в день со среднего показателя в 1,8 миллиона баррелей в прошлом году, передает Bloomberg.

Как заявил министр нефти Индии Хардип Пури в интервью изданию, сейчас уже наблюдается тенденция к снижению, что вызвано рыночными условиями. Впрочем добавляется, что США усилили давление на Индию по закупкам нефти из России.

Сейчас Индия диверсифицирует поставки нефти и закупает ее в 41 стране мира. Например, не менее 24 миллионов баррелей в этом и следующем годах индийская государственная нефтегазовая компания Oil Corp закупит в Бразилии. Кроме того, есть планы увеличить потом нефти из Канады и США.

Как в России накапливаются большие запасы нефти?