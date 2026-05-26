Где именно нашли эти залежи?
Золотые пластинки были найдены в пойме Дуная и возле озера Кагул, сообщает издание "Деловая Одесса".
Обратите внимание! Предположительно, это золото было принесено именно с румынских гор Добруджа.
Между Орловкой и Новосельским также находится много золота, но оно незаметно с первого взгляда. Предположительно, оно залегает в мраморе на глубине ориентировочно – 900 метров.
А вот залежи серебра именно у озера Кагул. Там этот металл находится на глубине 10 – 15 сантиметров.
В этой зоне ученые нашли два вида залежей:
- Рассыпное золото
Это, фактически, золотой песок. Он находится преимущественно в песчаных и глинистых слоях земли. К тому же его можно найти на небольшой глубине озера.
Возле села Орловка, прямо в пойме Дуная, золотоносный слой нашли на глубине около 40 метров,
– кандидата геологических наук, доцента Сергея Кадурина.
Кроме зон богатых на небольшие золотые пластинки, есть две большие области с серебром: первая – на берегу Кагула, а вторая – возле Орловки.
- Коренное золото
Оно спрятано очень глубоко под землей. Его обнаруживали именно в крепких подземных породах между селами Орловка и Новосельское.
Там зафиксировали рекордное для региона содержание металла – почти пол грамма на тонну породы. Правда, это золото настолько мелкое, что его невозможно увидеть даже в обычный микроскоп,
– говорится в сообщении.
Действительно ли Одесская область имеет значительный потенциал в области ценных металлов?
Как известно, ценные металлы зафиксировали в зоне Орловского надвига. Это большой подземный разлом земной коры, где были обнаружены значительные залежи золота и серебра.
Сейчас геологи считают, что у Измаильщины – чрезвычайно серьезный потенциал. Специалисты предполагают здесь наличие крупных месторождений, где может осуществляться промышленная добыча золота. Нужны инвестиции, чтобы провести более масштабные поисковые работы.