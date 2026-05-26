Где именно нашли эти залежи?

Золотые пластинки были найдены в пойме Дуная и возле озера Кагул, сообщает издание "Деловая Одесса".

Обратите внимание! Предположительно, это золото было принесено именно с румынских гор Добруджа.

Между Орловкой и Новосельским также находится много золота, но оно незаметно с первого взгляда. Предположительно, оно залегает в мраморе на глубине ориентировочно – 900 метров.

А вот залежи серебра именно у озера Кагул. Там этот металл находится на глубине 10 – 15 сантиметров.

В этой зоне ученые нашли два вида залежей:

Рассыпное золото

Это, фактически, золотой песок. Он находится преимущественно в песчаных и глинистых слоях земли. К тому же его можно найти на небольшой глубине озера.

Возле села Орловка, прямо в пойме Дуная, золотоносный слой нашли на глубине около 40 метров,

– кандидата геологических наук, доцента Сергея Кадурина.

Кроме зон богатых на небольшие золотые пластинки, есть две большие области с серебром: первая – на берегу Кагула, а вторая – возле Орловки.

Коренное золото

Оно спрятано очень глубоко под землей. Его обнаруживали именно в крепких подземных породах между селами Орловка и Новосельское.

Там зафиксировали рекордное для региона содержание металла – почти пол грамма на тонну породы. Правда, это золото настолько мелкое, что его невозможно увидеть даже в обычный микроскоп,

– говорится в сообщении.

Действительно ли Одесская область имеет значительный потенциал в области ценных металлов?