Де саме знайшли ці поклади?

Золоті пластинки було знайдено у заплаві Дунаю та біля озера Кагул, повідомляє видання "Ділова Одеса".

Зверніть увагу! Імовірно, це золото було принесено саме з румунських гір Добруджа.

Між Орлівкою та Новосільським також знаходиться багато золота, але воно непомітне з першого погляду. Імовірно, воно залягає в мармурі на глибині орієнтовно – 900 метрів.

А от поклади срібла саме біля озера Кагул. Там цей метал знаходиться на глибині 10 – 15 сантиметрів.

У цій зоні науковці знайшли два види покладів:

Розсипне золото

Це, фактично, золотий пісок. Він знаходиться переважно у піщаних і глинистих шарах землі. До того ж його можна знайти на невеликій глибині озера.

Біля села Орловка, прямо в заплаві Дунаю, золотоносний шар знайшли на глибині близько 40 метрів,

– кандидата геологічних наук, доцента Сергія Кадуріна.

Окрім зон багатих на невеличкі золоті пластинки, є дві великі області зі сріблом: перша – на березі Кагулу, а друга – біля Орлівки.

Корінне золото

Воно заховане дуже глибоко під землею. Його виявляли саме в міцних підземних породах між селами Орловка та Новосільське.

Там зафіксували рекордний для регіону вміст металу – майже пів грама на тонну породи. Щоправда, це золото настільки дрібне, що його неможливо побачити навіть у звичайний мікроскоп,

– йдеться у повідомленні.

Чи дійсно Одещина має значний потенціал у царині цінних металів?