Почему российские компании не имеют возможности закрыть кредиты?

Сейчас объем просроченной задолженности юридических лиц достиг – 37 миллиардов долларов. Это максимальный уровень за последние несколько лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также Его цена летит вверх: чем хуже, тем больше дорожает этот металл

Какова ситуация в этом секторе:

общий портфель кредитов бизнеса более 984 миллиардов долларов, это на 10% больше чем в 2024 году;

по состоянию на октябрь, долги по кредитам имели 714 тысяч компаний, у 171 тысячи – они просрочены.

Такая ситуация стала следствием рекордного роста долговой нагрузки. По состоянию на сейчас, на обслуживание кредитов тратится примерно 36% прибыли (это исторический максимум).

Значительная часть займов не направляется на инвестиции или развитие – бизнес все чаще берет кредиты, чтобы перекрывать старые обязательства и сохранять минимальный уровень ликвидности. Такая модель означает фактическое затягивание финансовой петли,

– отмечает разведка.

Риски по регионам России, распределены неравномерно. Самый высокий прирост долгов в:

Северо-Кавказском округе – там их количество увеличилось на 29%;

Южном – на 21%;

Уральском – на 13%.

Интересно! Больше всего просрочек в Южном и Приволжском округах, а также на территории Сибири.

В каких секторах России самые большие долговые обязательства?

56% от всех обязательств, сосредотачиваются в таких секторах:

оборонная отрасль;

финансовый сектор;

сектор научно-технических услуг.

Учитывая динамику, базовым сценарием для экономики России становится дальнейший рост количества корпоративных дефолтов. Это создаст дополнительное давление на региональные бюджеты, ускорит убыточность проблемных банков и ускорит широкую волну банкротств,

– отмечает разведка.

Важно знать! Центр противодействия дезинформации ранее сообщал, что Центробанк России фиксирует отток средств из банков. В частности, от бизнеса.

Что еще влияет на экономику России сейчас?