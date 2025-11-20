Почему российские компании не имеют возможности закрыть кредиты?
Сейчас объем просроченной задолженности юридических лиц достиг – 37 миллиардов долларов. Это максимальный уровень за последние несколько лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
Какова ситуация в этом секторе:
- общий портфель кредитов бизнеса более 984 миллиардов долларов, это на 10% больше чем в 2024 году;
- по состоянию на октябрь, долги по кредитам имели 714 тысяч компаний, у 171 тысячи – они просрочены.
Такая ситуация стала следствием рекордного роста долговой нагрузки. По состоянию на сейчас, на обслуживание кредитов тратится примерно 36% прибыли (это исторический максимум).
Значительная часть займов не направляется на инвестиции или развитие – бизнес все чаще берет кредиты, чтобы перекрывать старые обязательства и сохранять минимальный уровень ликвидности. Такая модель означает фактическое затягивание финансовой петли,
– отмечает разведка.
Риски по регионам России, распределены неравномерно. Самый высокий прирост долгов в:
- Северо-Кавказском округе – там их количество увеличилось на 29%;
- Южном – на 21%;
- Уральском – на 13%.
Интересно! Больше всего просрочек в Южном и Приволжском округах, а также на территории Сибири.
В каких секторах России самые большие долговые обязательства?
56% от всех обязательств, сосредотачиваются в таких секторах:
- оборонная отрасль;
- финансовый сектор;
- сектор научно-технических услуг.
Учитывая динамику, базовым сценарием для экономики России становится дальнейший рост количества корпоративных дефолтов. Это создаст дополнительное давление на региональные бюджеты, ускорит убыточность проблемных банков и ускорит широкую волну банкротств,
– отмечает разведка.
Важно знать! Центр противодействия дезинформации ранее сообщал, что Центробанк России фиксирует отток средств из банков. В частности, от бизнеса.
Что еще влияет на экономику России сейчас?
Россия стремится и дальше финансировать войну. Для этого Москва готовится к введению нового налога на импортную технику.
С начала 2026 года Россия повысит НДС. Этот налог станет 22%. После этого повышения, НДС России станет одним из самых больших.