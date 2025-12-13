Почему 500 долларов больше не в обращении?
Банкноту номиналом 500 долларов вывели из обращения из-за отсутствия потребности в ней, сообщает 24 Канал со ссылкой на U.S.Currency.
Обратите внимание! Как считается сейчас, ряд долларовых банкнот решили вывести из обращения, в частности, из-за попытки бороться с преступностью. Речь идет именно об отмывании денег.
Сейчас самым большим номиналом долларовых банкнот является 100. Однако еще в прошлом веке в обращении находились 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов.
Эти банкноты являются законным платежным средством и могут быть найдены в обращении сегодня; однако большинство банкнот, до сих пор находятся в обращении, вероятно, находятся в руках частных нумизматических дилеров и коллекционеров,
– сообщает Бюро гравировки и печати.
Заметим, что сейчас 500 долларов считают именно коллекционным образцом. То есть, некоторые из этих банкнот можно продать коллекционерам за значительные средства.
Когда выводилась из обращения купюра 500 долларов:
- печать банкноты 500 долларов была прекращена еще в 1945 году;
- однако решение об окончательном выводе из обращения было принято уже в 1969 году.
Что еще необходимо знать о долларах?
Существует миф, что доллары определенного цвета дороже. Однако это не так. Приведем пример: синие 100 долларов более новые, а вот раньше купюра этого номинала была белая. Однако обе эти банкноты в обращении и имеют одинаковую ценность.
Нужно понимать, что сейчас действующими являются все доллары, выпущенные после 1914 года. Документов, которые это отрицают, нет.
Самая большая долларовая банкнота, которая когда-то существовала, имела номинал – 100 000 долларов. Эту купюру использовали исключительно банки ФРС. Однако она никогда не находилась в наличном обращении.