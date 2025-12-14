Почему для изготовления купюр используют банкнотную бумагу?

Банкнотная бумага имеет ряд важных преимуществ перед обычной. Речь идет, частности, о том, что этот материал более прочный, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Гаразд".

К тому же банкнотная бумага более пластичная. То есть, гораздо практичнее.

Интересно! Сейчас к банкнотам номиналом 1000 гривен добавляют лен – его примерно 20%. Таким образом эти купюры становятся более прочными.

Важным является и то, что в банкнотной бумаге есть специальные защитные элементы. Они должны помочь защитить купюры от фальсификации.

Почти половина всех защитных элементов банкноты гривны закладывается еще на этапе изготовления банкнотной бумаги. Среди них – водяной знак, защитные волокна, оптически-переменная лента,

– отмечает издание.

Сейчас основными "центрами" изготовления купюр являются:

Фабрика банкнотной бумаги в городе Малин, Житомирская область – именно там изготавливают банкнотную бумагу;

Банкнотная фабрика Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. – а здесь уже происходит нанесение изображения.

Какие этапы создания банкноты?

На самом деле, чтобы создать купюру, необходимо провести колоссальную работу. Кроме непосредственного изготовления, банкноты также происходят такие процессы:

многие специалисты в области истории и культуры исследуют вклад исторических фигур;

художники и дизайнеры занимаются дизайном банкноты.

Каждый элемент дизайна направляется в учреждения исторического профиля, как, к примеру, Институт истории НАН Украины, на экспертизу. Все изображения на банкнотах, в частности портреты исторических фигур, признаны всеми профильными институтами, как достоверные. Затем они дорабатываются и делается компьютерный дизайн,

– сообщает издание.

Обратите внимание! Для разработки банкнот в НБУ создан экспертный совет по вопросам дизайна банкнот, разменных и оборотных монет Украины.

Что важно знать о гривне сейчас?