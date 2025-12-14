Почему для изготовления купюр используют банкнотную бумагу?
Банкнотная бумага имеет ряд важных преимуществ перед обычной. Речь идет, частности, о том, что этот материал более прочный, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Гаразд".
К тому же банкнотная бумага более пластичная. То есть, гораздо практичнее.
Интересно! Сейчас к банкнотам номиналом 1000 гривен добавляют лен – его примерно 20%. Таким образом эти купюры становятся более прочными.
Важным является и то, что в банкнотной бумаге есть специальные защитные элементы. Они должны помочь защитить купюры от фальсификации.
Почти половина всех защитных элементов банкноты гривны закладывается еще на этапе изготовления банкнотной бумаги. Среди них – водяной знак, защитные волокна, оптически-переменная лента,
– отмечает издание.
Сейчас основными "центрами" изготовления купюр являются:
- Фабрика банкнотной бумаги в городе Малин, Житомирская область – именно там изготавливают банкнотную бумагу;
- Банкнотная фабрика Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины. – а здесь уже происходит нанесение изображения.
Какие этапы создания банкноты?
На самом деле, чтобы создать купюру, необходимо провести колоссальную работу. Кроме непосредственного изготовления, банкноты также происходят такие процессы:
- многие специалисты в области истории и культуры исследуют вклад исторических фигур;
- художники и дизайнеры занимаются дизайном банкноты.
Каждый элемент дизайна направляется в учреждения исторического профиля, как, к примеру, Институт истории НАН Украины, на экспертизу. Все изображения на банкнотах, в частности портреты исторических фигур, признаны всеми профильными институтами, как достоверные. Затем они дорабатываются и делается компьютерный дизайн,
– сообщает издание.
Обратите внимание! Для разработки банкнот в НБУ создан экспертный совет по вопросам дизайна банкнот, разменных и оборотных монет Украины.
Что важно знать о гривне сейчас?
НБУ занимается выводом из обращения ряда банкнот. В частности, речь идет о купюрах номиналами 50 и 200 гривен 2003 – 2007 годов выпуска. Также Нацбанк постепенно выводит из обращения некоторые монеты.
Нужно понимать, что регулятор регулярно изымает старые банкноты. Это необходимо, чтобы заменить эти купюры на новые, таким образом, например, усиливается их защита.