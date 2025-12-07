Почему 10 копеек решили вывести из обращения?

Регулятор объяснил свое решение намерением сократить расходы государства и других участников наличного обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

К тому же спрос на 10 копеек сейчас ощутимо меньше. Об этом свидетельствует статистика

Если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги,

– сообщил регулятор.

Статистика показывает, что в обращении сегодня находится примерно 5,5 миллиарда штук разменных монет:

1,4 миллиарда из них – номиналом 50 копеек;

а 4,1 миллиарда – 10 копеек.

Важно знать! Изъятие 10 копеек будет происходить постепенно. Сейчас эта процедура осуществляется только тогда, когда эти монеты попадают в банк. Например, после того, как в магазине происходит инкассация.

Изменятся ли расчеты, если изымут 10 копеек?

Нацбанк установил правила округления. Благодаря их использованию, можно легко проводить расчеты без 10 копеек.

Заметим, что эти правила применялись ранее. Речь идет о времени, когда изымали 1, 2, 5 и 25 копеек.



Какие правила округления суммы в чеке действуют сейчас / Инфографика Национального банка Украины

Какие деньги выводят из обращения 2025?